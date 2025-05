Im vergangenen Quartal stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 13 Prozent auf 70,1 Milliarden US-Dollar. Das übertraf die Erwartungen von Analysten deutlich. Auch der Gewinn zog spürbar an. Finanzchefin Amy Hood stellte in einer Telefonkonferenz am Mittwochabend auch für das laufende Quartal ein kräftiges Wachstum der Cloudangebote in Aussicht. Anleger waren inmitten der Sorgen um die US-Zollpolitik erleichtert und liessen die Aktie kräftig steigen.