Das ‌Wachstum der Cloud-Erlöse beschleunigte sich im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025/2026 ‌auf 43 Prozent. Analysten hatten mit knapp 40 ​Prozent gerechnet. Gleichzeitig stieg der Auftragsbestand in den vergangenen drei Monaten um rund 50 Milliarden auf 678 Milliarden Dollar. Das gesamte zusätzliche Geschäft komme von Unternehmen, die nicht zu den führenden KI-Entwicklern aus den USA zählten. Hinzu kämen Mietverträge für Rechenzentren im Wert von etwa 329 Milliarden Dollar, die ‌ab 2027 begännen und Laufzeiten von bis zu 20 Jahren hätten. Bei einigen dieser Vereinbarungen müssten bestimmte Bedingungen erfüllt sein, bevor sie in Kraft träten.