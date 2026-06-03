Damit ⁠nennt Microsoft erstmals einen konkreten Zeitrahmen und zieht mit IBM gleich. Der IT-Konzern will ebenfalls ab 2029 zuverlässig funktionierende Quantencomputer verkaufen. Dafür ‌investiert er in den kommenden Jahren zehn Milliarden Dollar in diesen Bereich. ‌Daneben arbeiten der Internetkonzern Google und der Online-Händler Amazon ​sowie einige chinesische Firmen an dieser zukunftsträchtigen Technologie. In Europa gelten IQM aus Finnland sowie die deutschen Startups EleQtron, SaxonQ und PlanQC als Vorreiter. Der Münchener Konzern Infineon beschäftigt sich ebenfalls mit dem Thema.