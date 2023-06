Am Donnerstag trafen die beiden Fusionspartner Microsoft und Activision Blizzard sowie die US-Kartellaufsicht FTC vor Gericht aufeinander. In einer auf fünf Tage angesetzten Anhörung geht es darum, ob der 69 Milliarden Dollar schwere Deal im Rahmen einer Einstweiligen Verfügung bis zu einer Entscheidung in der Hauptklage der FTC auf Eis gelegt wird.