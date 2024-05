Dazu warb Microsoft-Chef Satya Nadella am Dienstag auf einer Entwicklerkonferenz in Seattle für neue Programmier-Schnittstellen (APIs). Die neuen APIs sollen es Programmierern leichter machen, die von Microsoft angebotene KI-Technologie zu nutzen. Das Unternehmen konkurriert mit Alphabet, Amazon und Apple um die Vorherrschaft in dem Bereich.