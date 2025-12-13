Insider: Coop agiert im Preiskampf geschickter als die Migros

Dass sich erst jetzt und so gehäuft so viele Lücken im Regal auftun, hat aber auch diesen Grund. «Bislang konnte sich die Migros mit Artikel aus dem Lager behelfen. Diese sind offenbar nun aufgebraucht», sagt ein Chef eines bekannten Markenproduzenten, der ebenfalls in Preisverhandlungen mit der Migros steckt und deshalb ungenannt bleiben möchte, gegenüber Blick. Die Auseinandersetzungen über Einkaufspreise hätten schon vor Monaten begonnen. «Jetzt werden sie auch für Kundinnen und Kunden sichtbar», so der Manager. Er geht davon aus, dass die Regallücken sich bis ins neue Jahr hineinziehen und wohl auch noch akzentuieren.