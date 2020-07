Der Bloomberg Milliardärs-Index weist Musk heute als siebtreichste Person der Welt aus - damit hat er auch Oracle-Chef Larry Ellison und Google-Mitgründer Sergey Brin überholt. Das 18 Prozent-Paket an Tesla macht den Grossteil von Musks Vermögen von 70,5 Milliarden Dollar aus. Der Aktienkurs des Unternehmens hat seit Jahresbeginn um 269 Prozent zugelegt, was dem CEO auch eine Vergütung von 595 Millionen Dollar bescherte. Der 49-Jährige ist damit der bestbezahlte CEO der USA. Sein Mehrheitsanteil am nicht börsennotierten Raumfahrtkonzern SpaceX ist rund 15 Milliarden Dollar wert.

Musk ist nicht der einzige, der in letzter Zeit Grossinvestor Buffett im Ranking überholt hat. Der ehemalige Microsoft-Chef Steve Ballmer, Google-Mitgründer Larry Page und der indische Tycoon Mukesh Ambani sind mittlerweile reicher als das "Orakel von Omaha".

Die Bewertungen von Technologieunternehmen seien viel zu hoch, und Kleinanleger sollten die Reisseine ziehen, bevor der Markt crasht, warnt Mike Novogratz, Vermögensverwalter bei Galaxy Digital Holdings. "Wir befinden uns in einem irrationalen Überschwang - dies ist eine Blase", sagte er am Freitag auf Bloomberg TV. "Der Wirtschaftsmotor stottert, die Konjunktur verlangsamt sich, es gibt ein Auf und Ab bei der Corona-Pandemie, und trotzdem markiert der Technologiemarkt täglich neue Höchststände. Das ist eine klassische Spekulationsblase."

Musk nicht « grösster Fan » von Buffett

Musk dürfte es Genugtuung verschaffen, an Buffett vorbeizuziehen. In einem Interview mit dem Comedian Joe Rogan sagte er im Mai, er sei nicht gerade der "grösste Fan" des Investors, dessen Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway unter anderem Merheitseigentümerin der Coca-Cola ist. "Er will herausfinden, ob Coke oder Pepsi mehr Kapital bekommen sollten? Ich finde, das ist ein ziemlich langweiliger Job", sagte Musk.

Umgekehrt musste Musk auch schon Kritik von Buffett einstecken. Der Tesla-Chef sei zwar ein "bemerkenswerter Typ", habe aber noch "Verbesserungspotenzial", wenn es darum gehe, sich wie ein CEO zu benehmen. Buffett bezog sich dabei auf Twitter-Nachrichten von Musk.

Buffetts Vermögen hat sich Anfang letzter Woche verringert, als er 2,9 Milliarden Dollar für wohltätige Zwecke spendete. Der 89-Jährige hat seit 2006 Berkshire-Hathaway-Aktien im Wert von mehr als 37 Milliarden Dollar verschenkt. Zudem verlief die Kursentwicklung des Unternehmens in letzter Zeit enttäuschend.

(Bloomberg)