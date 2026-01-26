Der tschechische Milliardär Daniel Kretinsky setzt seine Einkaufstour im europäischen Einzelhandel fort und will nun ‌auch ‌die französische Elektronikhandelskette Fnac Darty übernehmen. Kretinskys Investment-Vehikel EP Group erklärte am Montag, es wolle Fnac Darty mit einem öffentlichen Übernahmeangebot schlucken, ​das den Händler mit rund 1,1 ‌Milliarden Euro bewertet. Aktien der ‌Franzosen legten am Morgen um rund 18 Prozent auf 35,45 Euro zu. Kretinsky ist bereits der grösste Einzelaktionär bei Fnac Darty und kontrolliert rund 28 Prozent der Anteilsscheine. Zweitgrösster ⁠Anteilseigner ist mit knapp 22 Prozent die MediaSaturn-Mutter Ceconomy. Die Düsseldorfer wollten sich noch nicht zu ihren Plänen mit ​dem Anteilspaket äussern.