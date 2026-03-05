Grund für Alukkas' Zuversicht bei Gold sind die geopolitischen und wirtschaftlichen Risiken weltweit. Die US-Angriffe auf den Iran und die überraschenden Angriffe mit Drohnen auf Dubai, bei denen der Flughafen und das Wahrzeichen Burj Al Arab getroffen wurden, sind nur einige Beispiele. «In Zeiten globaler Spannungen suchen die Menschen naturgemäss Zuflucht im Gold. Das kann die Preise für einige Tage in die Höhe treiben», sagte der Inhaber der Joyalukkas Group in einem Interview aus Dubai, wo er sich zum Zeitpunkt der jüngsten Angriffe aufhielt.