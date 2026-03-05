Grund für Alukkas' Zuversicht bei Gold sind die geopolitischen und wirtschaftlichen Risiken weltweit. Die US-Angriffe auf den Iran und die überraschenden Angriffe mit Drohnen auf Dubai, bei denen der Flughafen und das Wahrzeichen Burj Al Arab getroffen wurden, sind nur einige Beispiele. «In Zeiten globaler Spannungen suchen die Menschen naturgemäss Zuflucht im Gold. Das kann die Preise für einige Tage in die Höhe treiben», sagte der Inhaber der Joyalukkas Group in einem Interview aus Dubai, wo er sich zum Zeitpunkt der jüngsten Angriffe aufhielt.
«Sofern sich die globale Lage, insbesondere die US-Wirtschaft und die allgemeine Geopolitik, in den nächsten zwei bis drei Jahren nicht deutlich verbessert, erwarte ich keine nennenswerte Korrektur. Es kann zwar Rückgänge geben, aber die allgemeine Richtung zeigt weiterhin nach oben», so Alukkas.
Diese Aussagen unterstreichen, wie einige der weltweit grössten Goldinvestoren die jüngsten Preisschwankungen einschätzen. Der Goldpreis ist innerhalb eines Jahres um über 75 Prozent gestiegen und notiert nun bei über 5'000 US-Dollar pro Unze. Im Januar erreichte er einen Rekordwert.
Alukkas, 69, berichtet, dass seine fast 200 Filialen in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Indien, den USA und anderen Ländern fast 16'000 Kilogramm des Edelmetalls - darunter Barren und Schmuck - lagern. Steigt der Goldpreis, so Alukkas, steigt auch der Wert seiner Lagerbestände, die er teilweise über Jahrzehnte aufgebaut hat. Diese lange Bestandshistorie bietet Schutz vor Schwankungen von 10 bis 20 Prozent. Andererseits muss er seine Bestände zum heutigen höheren Preis ersetzen.
«Das Betriebskapital steigt, und jede Nachbestellung wird teurer», so der Unternehmer, dessen Vermögen laut Bloomberg Billionaires Index 5,8 Milliarden Dollar beträgt. Alukkas merkte mit Blick auf die jüngsten Unruhen im Nahen Osten an, dass ein einzelnes regionales Ereignis den Goldpreis in der Regel nicht auf ein völlig neues Niveau treiben konnte. Damit der Goldpreis deutlich steigt und sich stabilisiert, braucht es laut Alukkas grössere globale Impulse wie die Entwicklung der US-Zinsen, des Dollars, der Inflation und des globalen Anlegervertrauens.
Kunden wollen immer mehr 10- und 50-Gramm-Silberbarren
Die Anschläge in Dubai stellen ein weiteres Problem dar: Schulen wurden geschlossen, viele Menschen arbeiten von zu Hause aus, und die wohlhabende Expat-Bevölkerung ist verunsichert. Schon zuvor stieg die Nachfrage nach Anlagebarren und -münzen, so Alukkas. Es zeichnet sich ein neuer Trend ab, dass Kunden 10- und 50-Gramm-Silberbarren als Kapitalanlage kaufen, während Joyalukkas zuvor hauptsächlich dekorativen Silberschmuck wie Fußkettchen und Hüftketten verkaufte.
Seine Kunden, überwiegend Inder, kaufen zwar weiterhin Schmuck für Hochzeiten, Feste oder auch Geburtstage und Vatertag, doch der jüngste starke Goldpreisanstieg hat die Kaufkraft der Konsumenten beeinträchtigt und leichtere Produkte attraktiver gemacht. Indien ist der grösste Markt des Unternehmens, gefolgt von den Vereinigten Arabischen Emiraten und den USA.
Joy Alukkas‘ Vater, Alukka Joseph Varghese, gründete vor siebzig Jahren ein kleines Geschäft in Kerala, Indien. Joy Alukkas begann im Alter von 16 Jahren im Geschäft seines Vaters mitzuarbeiten. Ende der 1980er Jahre leitete er die internationale Expansion des Unternehmens, eröffnete den ersten Showroom im Ausland in den Vereinigten Arabischen Emiraten und baute die heutige Joyalukkas Group mit 178 Showrooms in zwölf Ländern auf.
Vor etwa zehn Jahren expandierte Joyalukkas in die USA und konzentrierte sich dabei auf Städte mit einer hohen Konzentration von Kunden vom indischen Subkontinent. Er plant, die Anzahl der Filialen von derzeit sieben auf elf bis Ende nächsten Jahres zu erhöhen. Darüber hinaus gibt es die Eröffnung von Filialen in Neuseeland und Kanada. Sein Sohn, John Paul Alukkas, leitet das internationale Geschäft. Seine beiden Schwiegersöhne haben ebenfalls im indischen Geschäft begonnen.
Der Goldpreis blieb in letzter Zeit volatil, da der Krieg zwischen den USA und Israel gegen den Iran die Region weiterhin stark beeinflusste. «Wir glauben, dass der Goldpreis langfristig nur in eine Richtung steigen wird, und wir glauben nicht an Absicherungsgeschäft», sagte er.
(Bloomberg/cash)