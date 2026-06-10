Die Aktien rutschen an der Wall Street um fast ‌neun ⁠Prozent ab. SMCI will nach eigenen Angaben mit den Erlösen von sieben Milliarden Dollar den Kauf von Bauteilen finanzieren, um die ⁠wachsende Nachfrage nach seinen fortschrittlichen KI-Servern zu decken. Mit dem Geld sollen Aufträge im Wert von rund 39 Milliarden Dollar von mehr als 20 Kunden ‌abgearbeitet werden. Ein Teil der Nettoerlöse könne zudem in die Tilgung von Schulden, die Aufstockung ‌des Betriebskapitals und weitere Investitionen fliessen.