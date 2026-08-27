Im Rahmen eines seit Langem bestehenden Nachfolgeplans wird das Portfolio aus Schifffahrt, Luftfahrt, Chemie und Immobilien nach dem Tod von Klaus-Michael Kühne letztlich der Kühne-Stiftung gehören, die damit zu einer der grössten Stiftungen in Europas wird. Das Vermögen beläuft sich auf rund 43 Milliarden Euro.
Die Stiftung wird von einem Stiftungsrat beaufsichtigt, dem einige von Kühnes engsten Beratern sowie seine Frau angehören. Im Zentrum des Portfolios steht die mehrheitlich gehaltene Kühne + Nagel International AG. Der Speditionskonzern wurde von seinem Grossvater mitgegründet.
Der Milliardär hatte keine Kinder und ist in dieser Woche im Alter von 89 Jahren gestorben. Er hatte sich bereits vor einiger Zeit aus dem Tagesgeschäft zurückgezogen. Bis vor Kurzem übte er jedoch weiterhin erheblichen Einfluss auf die Geschäftsstrategie aus, was Fragen zur künftigen Ausrichtung des Unternehmens aufwarf.
Kühnes Beteiligungen erstreckten sich auf eine breite Basis von Grossunternehmen im Gütertransport, die zusammen eine Grundlage der globalen Lieferketten bilden. Unter dem Einfluss der Corona-Pandemie, der Krise im Nahen Osten und einer jüngsten Welle von Fusionen und Übernahmen hat sich der Sektor in den vergangenen Jahren stark gewandelt.
«Klaus-Michael Kühne war eine sehr dominante Persönlichkeit. Er handelte unabhängig, übernahm die volle Verantwortung und war sehr erfolgreich», sagte Georg von Schnurbein, Professor für Stiftungsmanagement und Philanthropie-Experte an der Universität Basel. «Ein Stiftungsrat kann niemals auf die gleiche Weise handeln. Es wird mehr Diskussionen geben und die Risikobereitschaft wird nicht dieselbe sein.»
Kühne hatte in den vergangenen Jahrzehnten Erlöse aus dem Speditionskonzern Kühne+Nagel genutzt, um seine Präsenz in der Branche zu diversifizieren. Er baute Beteiligungen von 30 Prozent an der Reederei Hapag-Lloyd und 20 Prozent am Chemikalienhändler Brenntag sowie einen bedeutenden Anteil am Mobilitätsunternehmen Flix auf. Zudem besass er Immobilien und Luxushotels wie das Hotel The Fontenay in seiner Heimatstadt Hamburg. In diesem Jahr erhöhte auch seine nach ihm benannte Investmentgesellschaft Kühne Holding ihre Beteiligung an der Deutschen Lufthansa auf 20 Prozent.
«Ich besitze drei Häuser und eine Motoryacht – das ist es im Wesentlichen», sagte Kühne einmal gegenüber dem Branchenmagazin Cost & Logis über sein Vermögen und seinen Lebensstil. «Viel mehr Luxus brauche ich nicht.»
Er lebte mit seiner Frau Christine in der Schweiz und auf Mallorca. Sie überlebt ihn und engagiert sich seit Langem in der Stiftung, insbesondere für medizinische Philanthropie. 2009 wurde in Davos ein nach ihr benanntes Zentrum für Allergieforschung und -aufklärung gegründet. Sie bleibt Mitglied des Stiftungsrats.
Nun richtet sich der Blick darauf, welchen Auftrag Kühne der Stiftung für die langfristige Verwaltung der verschiedenen Vermögenswerte gegeben hat, während eine Welle von Transaktionen den Sektor erfasst. EasyJet stimmte kürzlich einem Übernahmeangebot einer US-Investmentgesellschaft zu. Der französische Schifffahrts- und Logistikkonzern CMA CGM übernimmt eine Lieferkettensparte von FedEx, und der Schweizer Containerreeder und Kreuzfahrtanbieter MSC ist in die Öltankerbranche eingestiegen.
Einige Beobachter sagen, dass Kühne + Nagel und sogar Hapag-Lloyd wahrscheinlich als Vermögenswerte mit besonderer Bedeutung für das Erbe Kühnes betrachtet werden und besonderen Schutz erhalten könnten. Für andere Beteiligungen könnten weniger strategische Verpflichtungen gelten. Dies könnte bedeuten, dass die Manager der Stiftung irgendwann beschliessen könnten, Minderheitsbeteiligungen an einigen der grossen Namen im Portfolio zu verkaufen oder andere zu erwerben. Ein Sprecher lehnte eine Stellungnahme ab.
«Stiftungen können so strukturiert werden, dass sie bestimmte Vermögenswerte bewahren oder die langfristigen Absichten eines Gründers verfolgen», sagte Serden Ozcan, Professor an der deutschen WHU Otto Beisheim School of Management. «Aus der Stiftungsstruktur allein sollte man jedoch nicht schliessen, dass jede Beteiligung, die Kühne derzeit besitzt, auf unbestimmte Zeit gehalten werden muss.»
Lange und erfolgreiche Unternehmertätigkeit
Klaus-Michael Kühne war deutscher Staatsbürger und lebte aus steuerlichen Gründen jahrzehntelang in der Schweiz. Er heiratete vergleichsweise spät. Die Stiftung gründete er vor rund 50 Jahren gemeinsam mit seinen Eltern. Sie konzentriert sich auf Logistik, Medizin, Kultur und Klima und unterhält bereits enge Verbindungen zur Kühne Holding. Die Stiftung, die Kühne Holding und Kühne + Nagel haben ihren Sitz im am Hang gelegenen Dorf Schindellegi mit Blick auf den Zürichsee.
Kühne galt als schroffer, kompromissloser Geschäftsmann, der mit eiserner Hand führte. Den Posten des Vorstandsvorsitzenden gab er um 1992 auf, den Vorsitz 2011. Er blieb Ehrenvorsitzender und stützte sich auf eine kleine Gruppe enger Berater, die er in den Gremien der Stiftung, seiner Holdinggesellschaft und seiner wichtigsten Vermögenswerte platziert hatte.
Zu diesem einflussreichen inneren Kreis gehören Karl Gernandt und Jörg Wolle sowie die Anwälte Thomas Staehelin und Tobias Staehelin, die Vater und Sohn sind. Die Männer sind alle deutsche oder Schweizer Staatsbürger. Einige sind sowohl bei Kühne + Nagel als auch bei der Stiftung Mitglieder der jeweiligen Gremien.
Gernandt führt sowohl die Holdinggesellschaft als auch Hapag-Lloyd und gehört dem Aufsichtsrat der Lufthansa an. Wolle ist seit einem Jahrzehnt Vorsitzender des Logistikkonzerns. Zu der Gruppe gehören ausserdem der Chef von Kühne + Nagel, Stefan Paul, und Dominik de Daniel, der erste Vorstandsvorsitzende der Holdinggesellschaft des Unternehmers.
Nach dem Nachfolgeplan wird der ältere Staehelin die Leitung der Stiftung übernehmen. Diese beschäftigt bereits rund 800 Mitarbeiter und verfügt über ein Budget von 135 Millionen Schweizer Franken (144 Millionen Euro). Die gemeinnützige Stiftung ist bereits von beträchtlicher Grösse, wird aber zu einer der grössten ihrer Art in Europa werden, wie von Schnurbein sagte.
Regionale Stiftungen
Zu den anderen grossen gemeinnützigen Stiftungen in der Region zählt die Novo Nordisk Foundation. Die dänische gemeinnützige Stiftung ist kontrollierende Aktionärin des Herstellers von Medikamenten zur Gewichtsabnahme. Hinzu kommt der Wellcome Trust in Grossbritannien. Stiftungen stehen zudem hinter dem Brauereikonzern Carlsberg, dem deutschen Automobilzulieferer Robert Bosch und dem Schweizer Schokoladenhersteller Barry Callebaut.
Kühnes Neigung, die Verwendung seines Geldes zu kontrollieren, spiegelt sich auch im Gebaren seiner Stiftung wider. Die Stiftung hat dazu tendiert, eigene Einrichtungen aufzubauen und zu finanzieren. Dazu gehören die KLU Kühne Logistics University, eine Hochschule zur Erforschung der Logistik in Hamburg und ein Rehabilitationszentrum in Davos. Die Website der Stiftung zeigt zudem einen klaren Schwerpunkt auf Kühnes unternehmerischem Vermächtnis.
In der Vergangenheit gab es Spekulationen über Kühnes Pläne für Lufthansa, nachdem er zum grössten Investor der Fluggesellschaft geworden war. Nach einer staatlichen Rettungsaktion im Jahr 2022 begann er, seine Beteiligung aufzubauen. Der konkurrierende europäische Schifffahrtsunternehmer Rodolphe Saade ging ähnlich vor und stieg bei Air France-KLM ein.
«Die Übertragung des Aktienpakets auf die Kühne-Stiftung sichert vorerst Kontinuität, auch wenn unklar ist, welche Ziele die Stiftung mit dieser Beteiligung verfolgt», sagte Ingo Speich, Leiter Nachhaltigkeit und Corporate Governance bei Deka Investment, einem Lufthansa-Aktionär.
(Bloomberg/cash)