Kühne hatte in den vergangenen Jahrzehnten Erlöse aus dem Speditionskonzern Kühne+Nagel genutzt, um seine Präsenz in der Branche zu diversifizieren. Er baute Beteiligungen von 30 Prozent an der Reederei Hapag-Lloyd und 20 Prozent am Chemikalienhändler Brenntag sowie einen bedeutenden Anteil am Mobilitätsunternehmen Flix auf. Zudem besass er Immobilien und Luxushotels wie das Hotel The Fontenay in seiner Heimatstadt Hamburg. In diesem Jahr erhöhte auch seine nach ihm benannte Investmentgesellschaft Kühne Holding ihre Beteiligung an der Deutschen Lufthansa auf 20 Prozent.