Das Ericsson-Papier zog um bis zu knapp zehn Prozent an, zuletzt waren es noch plus 3,3 Prozent. Für Nokia ging es am Ende des EuroStoxx 50 um 9,6 Prozent abwärts. Die Finnen haben in diesem Jahr einen schweren Stand an der Börse. Mit einem Verlust von rund einem Drittel seit Jahresbeginn ist Nokia der grösste Verlierer im Eurozonen-Leitindex - während der Wert mit lediglich knapp 15 Milliarden Euro Marktkapitalisierung ein Leichtgewicht ist. Ericsson-Papiere kommen derweil auf eine Jahresbilanz von rund acht Prozent Minus und einem Börsenwert von umgerechnet 16,5 Milliarden Euro.