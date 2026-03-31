Drei ehemalige Marktlieblinge sind für mehr als die Hälfte der 420 Milliarden Euro verantwortlich, die in diesem Quartal an den europäischen Aktienmärkten verloren gingen.
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, SAP und Novo Nordisk sind in diesem Jahr bisher um etwa 30 Prozent eingebrochen und machen zusammen etwa 53 Prozent der gesamten Marktkapitalisierung aus, die die Unternehmen des Stoxx Europe 600-Index verloren haben. Ihr Anteil an den Verlusten übersteigt bei weitem ihre kombinierte Indexgewichtung von 3 Prozent.
Einst die wertvollsten Unternehmen Europas, wurden diese gefallenen Champions von Branchenabschwüngen und neuen Wettbewerbsbedrohungen getroffen, wodurch sie zu Beginn des Jahres 2026 deutlich unter ihren Höchstständen notierten. Nachdem sie in den ersten beiden Monaten des Jahres die allgemeinen Marktgewinne verpasst hatten, wurden sie im März von der globalen Kurseinbruchwelle erfasst, die auf den Krieg im Iran folgte.
«Wenn man sich diese Unternehmen ansieht, ist es eine Tatsache, dass ihre Märkte einfach geschrumpft sind und damit auch ihre Bewertungskennzahlen», sagte Nicolas Domont, Fondsmanager bei Optigestion in Paris. «Im Luxussegment gab es nach Covid eine aufgestaute Nachfrage, SAP sieht sich mit KI konfrontiert und Novo steht nun im Bereich Adipositas vor einem harten Wettbewerb», fügte er hinzu.
Der französische Konzern LVMH führte den Rückgang mit einem Verlust von 90 Milliarden Euro an, da sich die Luxusbranche auf einen Nachfragerückgang einstellte, der durch ein langsameres Wachstum und Geschäftsverluste in den wohlhabenden Märkten am Golf verursacht wurde. Auch der Konkurrent Hermès International verlor mehr als 20 Prozent seiner Marktkapitalisierung.
Der deutsche Softwarekonzern SAP musste unterdessen einen Verlust von 75 Milliarden Euro hinnehmen, da Investoren Branchen mieden, die am ehesten von neuen KI-Tools, die im Laufe des Quartals aufkamen, disruptiert zu werden drohten.
Novo Nordisk, einst als Europas führendes Unternehmen in Bezug auf Umsatzwachstum angesehen, erlitt einen schweren Rückschlag nach enttäuschenden Daten für sein Adipositas-Medikament der nächsten Generation.
Nur wenige Gewinner
Der niederländische Chiphersteller ASML Holding war einer der wenigen Gewinner in diesem Zeitraum. Das mittlerweile grösste Unternehmen Europas legte um mehr als 20 Prozent zu, was seine Marktkapitalisierung um fast 74 Milliarden Euro erhöhte, beflügelt durch die Nachfrage aus der KI-Branche. «Es ist traurig, das sagen zu müssen, aber Europa mangelt es derzeit an Wachstumsführern», sagte Domont.
Das Jahr 2026 begann gut für europäische Aktien. Der regionale Leitindex legte sowohl im Januar als auch im Februar um mehr als 3 Prozent zu und übertraf damit den S&P 500. Der Iran-Krieg löste eine dramatische Kehrtwende aus, und der Stoxx Europe 600 stürzte im März um 8,4 Prozent ab, wodurch 1,4 Billionen Euro an Marktkapitalisierung vernichtet wurden, da die steigenden Ölpreise die Sorgen über höhere Inflation und schwächeres Wachstum schürten. Der Index hat im Quartal fast 2 Prozent verloren.
An der Wall Street liegt der S&P 500 seit Jahresbeginn um fast 7 Prozent im Minus. Microsoft, Nvidia und Apple sind mit einer kombinierten Gewichtung von 19 Prozent für 45 Prozent der Verluste des US-Index verantwortlich. Die Aktien der grossen Tech-Unternehmen wurden in diesem Jahr von zwei Befürchtungen im Zusammenhang mit KI erschüttert - wann sich die enormen Investitionen auszahlen und inwieweit Start-ups wie Anthropic ihnen das Geschäft wegnehmen werden.
(Bloomberg/cash)