Das Jahr 2026 begann gut für europäische Aktien. Der regionale Leitindex legte sowohl im Januar als auch im Februar um mehr als 3 Prozent zu und übertraf damit den S&P 500. Der Iran-Krieg löste eine dramatische Kehrtwende aus, und der Stoxx Europe 600 stürzte im März um 8,4 Prozent ab, wodurch 1,4 Billionen Euro an Marktkapitalisierung vernichtet wurden, da die steigenden Ölpreise die Sorgen über höhere Inflation und schwächeres Wachstum schürten. Der Index hat im Quartal fast 2 Prozent verloren.