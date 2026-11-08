Wer sich auf die Zeit nach der Pensionierung vorbereitet, für den ist die Säule 3a aus zwei Gründen finanziell attraktiv. Zum einen können die einbezahlten Beträge von den Steuern abgesetzt werden. Zum anderen kann die persönliche Vorsorge über die AHV-Rente und das Geld aus der Pensionskasse - sei es eine Rente oder sei es das bezogene Kapital - hinaus gestärkt werden.