Der niederländische Silbermedaillengewinner bei den letzten Olympischen Spielen in Tokio sieht den Blutzuckerspiegel als Indikator für die verfügbare Energie des Körpers. Er ist angetrieben von der Suche nach dem «mühelosen Lauf». Die Nutzung von Blutzuckersensoren - kurz CGM - hat es Nageeye nach eigenem Bekunden ermöglicht, sein Schlaf- und Essverhalten so anzupassen, dass er während des Trainings ein Minimum an Energie verbraucht. «Das ist dein Treibstoff. Wir müssen das überwachen», sagt Nageeye im Gespräch mit Reuters.