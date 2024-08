Die am schlechtesten geführte ETF-Familie

Wood gewann im Jahr 2020 unter Kleinanlegern an Popularität, als ihr ARKK-Fonds in einem herausragenden Jahr für Tech-Aktien um 150 Prozent stieg. Trotz einer durchwachsenen Bilanz in den darauffolgenden Jahren, einschliesslich Verlusten in den Jahren 2021 und 2022, blieben die Anleger eine Zeit lang standhaft und steckten Monat für Monat Geld in den ETF. Doch dieser Eifer schwindet nun.