So bewerten Kunden ihre Kreditkarte

Rang Kartenname Allgemeine Zufriedenheit 1 Certo (Cembra Money Bank) 8,3 1 Migros Cumulus Kreditkarte (Migros Bank) 8,3 1 Swiss Bankers: Travel, Life, Prime oder Value 8,3 4 Cornèrcard, diverse Kreditkarten 8,2 4 Kantonalbanken, diverse Kreditkarten 8,2 4 Migros Bank, diverse Kreditkarten 8,2 7 Cashback-Kreditkarten (Swisscard) 8,1 7 Postfinance, diverse Kreditkarten 8,1 7 UBS, diverse Kreditkarten 8,1 10 Clientis, diverse Kreditkarten 8,0 10 Raiffeisen, diverse Kreditkarten 8,0 10 Viseca, diverse Kreditkarten 8,0 13 Bank Cler, diverse Kreditkarten 7,9 13 Coop Supercard Kreditkarte (Topcard/UBS) 7,9 13 Manor-Kreditkarte 7,9 16 Cembra Money Bank, diverse Kreditkarten 7,8 17 Amex-Kreditkarten (Swisscard) 7,7 17 Bonuscard / Libertycard 7,7 17 Ikea (Cembra Money Bank) 7,7 18 Valiant-Kreditkarten 7,6

Je älter, desto zufriedener

Insgesamt zeigen sich Schweizerinnen und Schweizer auch beim Preis-Leistungs-Verhältnis ihrer Karten erfreulich zufrieden – mit durchschnittlich 7,8 Punkten fällt die Bewertung überraschend positiv aus. Zum Vergleich: Krankenkassen schneiden in diesem Punkt mit 6,9 Punkten deutlich schlechter ab. «Das könnte damit zusammenhängen, dass sich viele Karteninhaber der versteckten Kosten nicht bewusst sind», meint Manz. Dazu gehören etwa die oft teuren Umrechnungskurse bei Einkäufen in Fremdwährung. Am schlechtesten schneiden die Karten bei der Zufriedenheit mit Bonusprogrammen und Zusatzleistungen mit 7,3 Punkten ab.