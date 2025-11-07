Jedoch: Das in Baar ansässige Unternehmen macht rund 70 Prozent des Umsatzes mit Einrichtungen der Akut- und Langzeitpflege. Solche dürfte es in den kommenden Jahren vermehrt brauchen. Ein Schlaglicht darauf warfen vor kurzem die Experten der Immobilienberatung Wüest Partner. Bis 2040 würden 30 Prozent mehr Menschen in der Langzeitpflege in Alters- und Pflegeheimen leben als noch im Jahr 2023. Daraus resultiere ein Bedarf von 25'200 Plätzen, die erst noch geschaffen werden wollen.