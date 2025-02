Inwiefern sehen Sie auch eine Verschiebung von den Halbleiterherstellern hin zu Anwendern im Softwarebereich – beispielsweise zu Salesforce?

Wir gliedern den Sektor in vier Teile: Die Halbleiterindustrie ist die Wurzel. Dann gibt es die Hyperscaler, also die Infrastrukturanbieter. Drittens gibt es die Sprachmodelle, welche die Chips und die Cloud entstehen lassen. Und schliesslich haben wir die Unternehmen und Kunden, welche die Innovationen nutzen, um beispielsweise effizienter zu werden. Unternehmen wie Microsoft oder Google sind in der gesamten Kette vertreten, während andere nur einen Teil davon abdecken. Wenn die Unternehmen aber in allen vier Teilbereichen mitspielen, werden sie nicht in jedem einzelnen an der Spitze sein. Sich auf einen der vier Teile zu konzentrieren, ist strategisch also am besten.