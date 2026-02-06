Auch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht Finma habe die Genehmigung der notwendigen Fondsvertragsänderung erteilt. Der neue Fondsvertrag werde mit der Kotierung in Kraft gesetzt. Der Immobilienfonds werde voraussichtlich Bestandteil der Indizes «SXI Real Estate Broad» (SREAL) sowie «SXI Real Estate Funds Broad» (SWIIT), hiess es weiter. Das Portfolio des Mobifonds Swiss Property umfasst aktuell 23 Immobilien mit einem Marktwert von 1,2 Milliarden Franken.