Konkret peilt Mobilezone für 2023 einen EBIT zwischen 70 und 77 Millionen Franken an. Die EBIT-Marge soll zudem in den nächsten Jahren steigen. Werden die finanziellen Ziele 2023 erreicht, will Mobilezone die Dividende weiter erhöhen. Eine EBIT-Marge von 8 Prozent sei immer möglich, sagte Bernhard. Er könne aber nicht sagen, wann diese erreicht werde. "Wir machen alles, um die EBIT-Marge zu verbessern."