Auch in der Schweiz haben wir mit Roche und Novartis zwei bedeutende Marktteilnehmer. Denn der Krebsmarkt wird stark von Big Pharma dominiert, wobei 80 Prozent des Umsatzes auf die Top 10 Unternehmen entfallen. Diese Unternehmen sind sehr aktiv, um ihre führende Position zu halten. Zum Beispiel hat Novartis Anfang des Jahres MorphoSys übernommen, ein deutsches Unternehmen, das in der Krebsforschung tätig ist. Letztes Jahr hat Pfizer Seagen für 43 Milliarden Dollar gekauft, um in der Krebsforschung an der Spitze zu bleiben. Alle Unternehmen streben danach, den nächsten «Blockbuster» im Krebsbereich zu entwickeln, der hohe Umsätze generiert. Manchmal können diese hohen Erwartungen laut Henkel jedoch nicht erfüllt werden. Keytruda von Merck könnte in den nächsten Jahren seinen Patentschutz verlieren, was den Weg für Konkurrenz ebnen dürfte.