Besonders Swatch dürfte von einer Erleichterung profitieren, denn das Unternehmen ist in tieferen Preissegmenten stark vertreten. Dort reagiert die Nachfrage stärker auf Preisänderungen. Zwar bleiben für viele Analysten die Unternehmensführung und Governance bei Swatch wesentliche Einflussfaktoren für den weiteren Geschäftsverlauf und das Kurspotenzial der Aktie, doch die positiven Nachrichten zum Wochenanfang dürften bei Anlegern auf offene Ohren stossen. Auf Jahressicht notieren die Titel nur rund 4,8 Prozent im Plus, nachdem sie zeitweise fast ein Drittel an Wert verloren hatten - dies auch im Zusammenhang mit den US-Importzöllen. Die Aufwärtsbewegung bleibt damit intakt.