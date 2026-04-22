Zur Diskussion steht den Insidern zufolge die ​Gründung einer Holding, die ein Übernahmeangebot sowohl für die Aktien des Bonner Konzerns als auch für die der US-Tochter abgeben würde. Das fusionierte Unternehmen solle voraussichtlich an der Wall Street und einer europäischen Börse gelistet werden. Die Überlegungen befänden sich in einem frühen Stadium und Details könnten sich noch ändern. Die Telekom erhoffe sich offenbar einen Kursschub ‌durch die Schaffung eines transatlantischen Champions.