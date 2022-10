Der bisherige CFO Andreas Emmenegger kündigte zudem seinen Rücktritt per Ende 2022 an. In den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres hat Molecular Partners einen Umsatz von 186,9 Millionen Franken erzielt, wie das Unternehmen am Donnerstagabend mitteilte. Im Vorjahr setzte das Unternehmen lediglich knapp 8 Millionen um. Hauptgrund für den Anstieg war eine Meilensteinzahlung über 150 Millionen Franken durch Novartis im Januar 2022.