Moody's stuft Kreditwürdigkeit von Volkswagen herab. Das Rating für die langfristigen Papiere werde von «A3» auf «Baa1» herabgesetzt, mit einem stabilen Ausblick, teilte Moody's am Montag mit. Die Herabstufung spiegele den jüngsten Rückgang der Gewinnmarge und des Barmittelzuflusses beim Wolfsburger Autobauer wider, begründeten die Experten ihre Einschätzung. Auch in den kommenden Quartalen dürfte sich die Lage kaum bessern. Spannungen im Welthandel, die Umstellung auf emissionsfreie Fahrzeuge, der scharfe Wettbewerb in China und die weiterhin nötigen Investitionen in Software dürften für die kommenden zwölf bis 18 Monate die Geschäfte von Volkswagen belasten.