Der Boom in der künstlichen Intelligenz in den USA und der damit stark steigende Energiebedarf in Rechenzentren tragen zu einer erhöhten Nachfrage bei. Für das Gesamtjahr 2024 wird erwartet, dass die adjustierte Ebitda-Marge in den positiven Bereich vorstösst und bei 12,5 Prozent liegt. Auch der freien Cashflow wird voraussichtlich 2025 positiv sein.