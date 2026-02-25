Ein stärkerer Franken erhöht zwar das Risiko, dass die Schweizerische Nationalbank am Devisenmarkt eingreift, um die Währung zu schwächen und deflationären Druck im Land zu begrenzen. Thomas Stucki, Anlagechef der St.Galler Kantonalbank (SGKB) räumte jedoch im Interview mit cash ein, dass Zinssenkungen ein ineffizientes Mittel gegen den starken Franken seien. Wenn die SNB die Zinsen wegen des Frankens senken wollte, müsste sie auf minus 0,75 oder sogar minus 1 Prozent gehen, was in unverhältnismässig hohen Kosten für die Wirtschaft oder Pensionskassen resultieren würde.