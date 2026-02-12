Der «Magnificent-Seven-Index» von Bloomberg wird derzeit mit etwa dem 29-fachen der erwarteten Gewinne gehandelt, was leicht unter dem Fünfjahresdurchschnitt liegt. Einige Schnäppchenjäger griffen am Freitag zu, doch das Marktgeschehen deutet darauf hin, dass dies von kurzer Dauer sein könnte, da die Nasdaq-100-Futures am Montag um 0,7 Prozent nachgaben.