Die Commerzbank wehrt sich zurzeit gegen eine Übernahme der italienischen Unicredit und setzt auf Eigenständigkeit. Die Mailänder Grossbank will das Frankfurter Geldhaus mit ihrer Münchener Tochter HypoVereinsbank fusionieren. Von der Europäischen Zentralbank (EZB) hat Unicredit grünes Licht für eine Commerzbank-Beteiligung in Höhe von 29,9 Prozent erhalten. Auch das Bundeskartellamt winkte den Einstieg durch.