Ein spezieller Sektor in diesem Bereich sind die Versorger, die im August und September durch den Anstieg der Zinssätze unter Druck gerieten, sagte er. Tatsächlich sind seit Jahresbeginn viele Versorgeraktien stärker gefallen als selbst langlaufende Anleihen. Die Versorgeraktien haben sich im Oktober dann doch stabilisiert und ihre Fundamentaldaten sind so stark wie eh und je, so Sekera weiter. Das Interessante an Versorgertiteln ist, dass sie sehr stabil sind, weil die Nachfrage nach Strom unelastisch ist. Und der Sektor relativ hohe Dividenden anbietet.