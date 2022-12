Sehr viele Einzelaktien am Schweizer Markt haben in diesen wenigen Wochen Traumrenditen erzielt. Im Swiss Market Index sind 17 von 20 Aktien gestiegen. Am deutlichsten ist Richemont gewachsen (plus 34 Prozent). Der Uhren- und Schmuckhersteller profitiert nun vor allem von den Covid-Lockerungen in China.