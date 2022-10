Die Grossen versuchen den Spagat

Während kleine Firmen wie Evtec alles auf eine Karte setzen müssen, versuchen grosse Zulieferer wie Vitesco oder Schaeffler den Spagat zwischen Alt und Neu: Sie investieren in Elektromobilität und verdienen gleichzeitig Geld mit Verbrennerteilen. Vitesco etwa will bis 2030 rund 70 Prozent seines Umsatzes mit Elektroauto-Teilen erwirtschaften. Im Januar soll das Unternehmen in zwei Divisionen umorganisiert werden - eine wachsende reine Elektro-Sparte und eine zweite Division, in der die Technologie gebündelt werden soll, die auch für Verbrennerautos genutzt werden kann. "Wir müssen die notwendigen Finanzmittel generieren, damit wir in die Zukunft investieren können", sagte Vitesco-Chef Andreas Wolf. "Ich kann nicht wachsen ohne Geld."