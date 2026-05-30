Der Börsengang ​von SpaceX an der US-Technologiebörse Nasdaq ist für Donnerstag, den 12. Juni, ‌geplant. Der Weltraumkonzern hatte vor Kurzem seinen Emissionsprospekt veröffentlicht. Mit einem erwarteten Volumen von 75 Milliarden Dollar würde dieses Debüt den ​bisherigen ​Weltrekord des Ölkonzerns Saudi Aramco aus ⁠dem Jahr 2019 um das Dreifache ​übertreffen. Experten trauen ⁠SpaceX eine Marktkapitalisierung von 1,75 bis zwei Billionen Dollar zu. Konzernchef ‌Musk, der als reichster Mensch der Welt gilt, könnte damit zum ersten Billionär der Geschichte aufsteigen. ‌Zu seinem Firmenimperium gehört auch der Elektroautobauer Tesla, dessen ​Börsenwert bei etwa 1,5 Billionen Dollar liegt.