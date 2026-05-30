Das Raumfahrtunternehmen SpaceX des US-Tech-Milliardärs Elon Musk könnte nach seinem für Juni geplanten Börsengang ungewöhnlich schnell in die internationalen MSCI-Börsenindizes aufgenommen werden. Bei sehr grossen Unternehmen mache man Ausnahmen, sagte der Chef des Indexanbieters MSCI, Henry Fernandez, der Zeitung «Welt am Sonntag» laut Vorabmeldung.
Er rechne mit einer Aufnahme innerhalb von zehn Tagen nach dem Börsendebüt. Normalerweise werde ein Konzern beim Börsengang nicht sofort berücksichtigt. «Sonst würden wir indirekt den Erfolg des Börsengangs garantieren, weil passive Fonds sofort grosse Summen investieren müssten», erklärte Fernandez. Sobald sich der Aktienkurs stabilisiert habe, könne der Schritt erfolgen. Der bekannteste Index des Anbieters ist der MSCI World, der als Grundlage für zahlreiche börsengehandelte Indexfonds dient, die sogenannten ETFs (Exchange Traded Funds).
Der Börsengang von SpaceX an der US-Technologiebörse Nasdaq ist für Donnerstag, den 12. Juni, geplant. Der Weltraumkonzern hatte vor Kurzem seinen Emissionsprospekt veröffentlicht. Mit einem erwarteten Volumen von 75 Milliarden Dollar würde dieses Debüt den bisherigen Weltrekord des Ölkonzerns Saudi Aramco aus dem Jahr 2019 um das Dreifache übertreffen. Experten trauen SpaceX eine Marktkapitalisierung von 1,75 bis zwei Billionen Dollar zu. Konzernchef Musk, der als reichster Mensch der Welt gilt, könnte damit zum ersten Billionär der Geschichte aufsteigen. Zu seinem Firmenimperium gehört auch der Elektroautobauer Tesla, dessen Börsenwert bei etwa 1,5 Billionen Dollar liegt.
(Reuters)