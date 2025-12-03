Warburg-Research-Analyst Schwarz sagte, dass es enorme Investitionen und Skaleneffekte erfordern würde, um das Geschäftsmodell von AlzChem nachzuahmen. Um mit der Produktion dieser Chemikalien zu beginnen, «reden wir nicht von Investitionen von ein paar Millionen Euro, sondern tatsächlich von 1 oder 2 Milliarden Euro», sagte er. «Wenn man das neu aufbauen wollte, würde man im Grunde seine Marge zerstören.»