Da Gold keine laufenden Erträge abwirft, profitiert das Edelmetall von der Aussicht auf sinkende Zinsen. Arthur Jurus von Oddo BHF hält das Goldpreisrally zumindest mittelfristig für nachhaltig. Er verweist ebenfalls auf die Geldpolitik und betont den fortschreitenden Rückgang der Inflation in den USA, was einen allmählichen Rückgang der langfristigen US- Zinsen begünstige. "In dem Kontext kommt es zu Abwertungsphasen des US-Dollars, die den Goldpreis zusätzlich stützen", erklärte er.