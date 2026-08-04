Mittelfristig scheinen die Prognosen wiederum positiv zu sein: Bis 2028 dürfte der Umsatz um über 14 Prozent ansteigen. Beim Gewinn pro Aktie rechnen Experten mit einer Steigerung von nahezu 50 Prozent gegenüber dem Geschäftsjahr 2025. Ob die Bewertung diesen Erwartungen gerecht wird, bleibt offen. Aktuell wird das Unternehmen mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von knapp 20x auf die nächstjährigen Ergebnisse gehandelt. Dies liegt deutlich über dem langfristigen Durchschnitt von 14,1x.