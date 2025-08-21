Dies ruft auch Kritiker auf den Plan. Das Analysehaus Citron Research sieht die Aktie deutlich überbewertet und spricht sogar von einem «Mini-Bubble»-Status und hält einen Kursverlust auf 40 Dollar für möglich - ein Abwärtspotential von fast 75 Prozent. Gemäss den bei Bloomberg gelisteten Analysten liegt das durchschnittliche Kursziel mit 153 Dollar in etwa auf dem gegenwärtigen Kursniveau. Nach wie vor empfehlen neun Analysten die Palantir-Aktien zum Kauf, 16 zum Halten und vier zum Verkauf.