Rückläufige Ölpreise beleben Zins- und Aktienfantasie

Diese Massnahmen deuten auf vorsichtigen Optimismus hin, dass das Schlimmste des durch den Iran-Krieg ausgelösten Verkaufsdrucks vorbei sein könnte. Die fallenden Ölpreise nach den Ankündigungen der Waffenruhe haben Spekulationen befeuert, dass die US-Notenbank Fed sich wieder auf Zinssenkungen konzentrieren wird. Die Hoffnung auf eine schrittweise Normalisierung der Ölversorgung hat die Aktienmärkte gestärkt und einen Index für asiatisch-pazifische Aktien auf den höchsten Stand seit Anfang März getrieben.