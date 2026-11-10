Eigentlich beginnt jetzt die beste Zeit des Börsenjahres. November und Dezember gehören traditionell zu den stärksten Monaten, und nach US-Midterm-Wahlen legten die Aktienmärkte historisch fast immer zu. Doch der Ausverkauf bei den Techwerten nach den diesjährigen Midterms hat Zweifel geweckt: Ist die Jahresendrally schon verpufft, bevor sie richtig begonnen hat?
Die Zweifel kamen ausgerechnet auf dem Höhepunkt. Kaum hatte der SMI erstmals über 15'000 Punkten geschlossen, geriet der Nasdaq in eine Korrektur. Der Schweizer Leitindex hielt sich mit einem Wochenminus von 0,10 Prozent zwar vergleichsweise gut. Ob der Höhenflug bis Ende Jahr weitergeht, ist aber auch am hiesigen Börsenplatz offen.
Die Statistik spricht zunächst für die Optimisten. In den vergangenen 25 Jahren legte der SMI im vierten Quartal durchschnittlich 2,66 Prozent zu, der SPI 2,5 Prozent, der Nasdaq 4,5 Prozent und der S&P 500 sogar 4,88 Prozent. Seit 1950 verzeichnete der S&P 500 zudem in den zwölf Monaten nach jeder Midterm-Wahl Gewinne, im Schnitt 16,6 Prozent.
«Saisonalität ist allenfalls Rückenwind, aber kein Motor»
Für die Stärke zum Jahresende gibt es verschiedene Erklärungen beziehungsweise Theorien. Stephan Sola, Gründer von Sola Capital, verweist auf das sogenannte «Window Dressing» der Fondsmanager, das Auslaufen steuerlich motivierter Verkäufe in den USA und den traditionell optimistischen Blick auf das neue Jahr. Patrick Hasler, Fondsmanager Aktien bei der Migros Bank, sieht dahinter vor allem Psychologie: «Die meisten Börsenjahre enden im Plus, also will niemand zu den Letzten gehören, die den Ruf der Börse nicht hörten.»
Verlässlich ist das Muster allerdings nicht. Viermal blieb die Jahresendrally beim SMI in den vergangenen 25 Jahren aus: 2002, 2008, 2018 und 2024. Interessant ist der Vergleich mit 2018. Auch damals gewannen die Demokraten die Midterms, auch damals legten die Börsen zunächst zu - bevor im Dezember ein deutlicher Einbruch folgte.
«Der Durchschnitt verdeckt erhebliche Ausreisser», sagt Sola. «Saisonalität ist allenfalls Rückenwind, aber kein Motor.» Auch Matthias Müller, Finanzanalyst und Fondsmanager bei der St. Galler Kantonalbank, richtet seine Anlagestrategie nicht nach saisonalen Effekten aus. Diese könnten sich zwar in vielen Jahren auszahlen, seien aber nicht verlässlich genug.
Hinzu kommt, dass ein beträchtlicher Teil der Rally bereits stattgefunden hat. Seit dem 6. Oktober hat der SMI rund 7 Prozent zugelegt - mehr als das Doppelte seines durchschnittlichen Gewinns im gesamten vierten Quartal, wie Daten von Bloomberg zeigen. Seit Jahresbeginn liegt er knapp 12 Prozent im Plus, der SPI fast 15 Prozent. Die Messlatte für weitere Kursgewinne liegt entsprechend hoch.
KI, Zinsen und Ölpreis bestimmen die Richtung
Wenn die Saisonalität allein keine verlässliche Orientierung bietet, rücken die fundamentalen Faktoren in den Vordergrund. Für Sola ist die Korrektur des Nasdaq weniger ein Warnsignal für die Konjunktur als vielmehr Ausdruck einer Neubewertung der Technologiewerte. «Das ist nicht gleichzusetzen mit den Vorboten eines Wirtschaftseinbruchs in den USA.» Der Markt stelle inzwischen höhere Ansprüche: «Bei den KI-Titeln will der Markt nicht mehr nur Investitionen sehen, sondern Erträge.»
Ob die gewaltigen Investitionen in künstliche Intelligenz tatsächlich die erhofften Gewinne abwerfen, dürfte deshalb entscheidend sein für das weitere Börsengeschehen. Ein wichtiger Gradmesser sind die Quartalszahlen von Nvidia am 17. November. Danach richtet sich der Blick auf die Sitzung der US-Notenbank im Dezember. Die Zinspolitik bleibt ein weiterer entscheidender Faktor: Höhere Zinsen belasten die Bewertungen von Wachstumsunternehmen und machen Aktien gegenüber Anleihen weniger attraktiv. Ein weniger restriktiver Kurs könnte den Börsen dagegen Auftrieb geben.
Auch der Ölpreis spielt eine wichtige Rolle. Sinkende Energiepreise dämpfen den Inflationsdruck und entlasten Unternehmen wie Konsumenten. Das könnte den Notenbanken mehr Spielraum verschaffen. Der Konflikt mit Iran bleibt allerdings ein Unsicherheitsfaktor, denn eine Eskalation könnte die Ölpreise wieder nach oben treiben.
Trotz dieser Unsicherheiten sieht Matthias Müller von der St. Galler Kantonalbank die Voraussetzungen für eine Jahresendrally intakt. Der Konsum halte sich robuster als erwartet, und die Gewinnentwicklungen der Unternehmen sprächen nicht gegen steigende Kurse. Zudem habe die Korrektur etwas Druck aus dem Technologiesektor genommen und die Bewertungen wieder etwas attraktiver gemacht.
Auch Sola sieht Chancen für eine Erholung. Viele Trendfolger hätten ihre Positionen bereits deutlich reduziert. Lasse der Verkaufsdruck nach, könne das eine Gegenbewegung begünstigen. «Eine SMI-Jahresendrally scheint mir gut möglich.» Ob sie ins neue Jahr reiche, hänge allerdings eher von der Geopolitik ab. «Die Gewinnentwicklung der Unternehmen würde es zulassen.»
Fondsmanager Hasler von der Migros Bank beurteilt die Konjunktur ähnlich, zieht daraus aber keine kurzfristige Prognose: «Billig sind wir nicht, aber die Konjunktur läuft zufriedenstellend.» Innerhalb von gut sieben Wochen überwiege schlichtweg der Zufall.
Schweiz als defensive Alternative zu KI
Gerade die Unsicherheit im Technologiesektor könnte dem Schweizer Aktienmarkt zugutekommen. Während die US-Börsen stark von den grossen Technologiekonzernen geprägt sind, dominieren im SMI defensive Schwergewichte wie Nestlé, Novartis und Roche. «Was man dem SMI in Boomjahren gerne vorwirft, ist jetzt seine Stärke», sagt Sola. Gerät der Technologiesektor weiter unter Druck, könnten Anleger verstärkt in defensive Werte umschichten.
Hasler sieht darin sogar eine strukturelle Veränderung: Die Schweiz sei «zur Anti-Techwette gegenüber der KI mutiert». Angesichts der gewaltigen Summen, die weltweit in künstliche Intelligenz fliessen, könnte dieser Unterschied zwischen den Märkten zu einem wichtigen Faktor werden. Entsprechend hat Hasler die wenigen Schweizer Technologiewerte in seinem Portfolio auf ein neutrales Gewicht zurückgestuft.
Auch Müller hat die defensive Ausrichtung seines Portfolios geholfen. Die breite Diversifikation hätte sich während der jüngsten Turbulenzen ausgezahlt. An der Positionierung habe er deshalb wenig verändert. Statt kurzfristig auf die Korrektur zu reagieren, schaue er nun nach möglichen Zukäufen.
Ganz immun ist allerdings auch der Schweizer Markt nicht. Steigende Zinsen oder eine schwächere Weltkonjunktur würden auch hierzulande belasten. Eine relative Stärke gegenüber den USA bedeutet noch keine steigenden Kurse.
Chancen nutzen statt nachrennen
Für Anleger ist deshalb vor allem Besonnenheit gefragt. Sola hält wenig von Panikverkäufen oder einer Flucht in Bargeld. «Wer einen langfristigen Plan hat, braucht für sechs Wochen keinen neuen.» Wer neu investieren möchte, könne die erhöhte Volatilität für einen gestaffelten Einstieg nutzen.
Interessanter als eine späte Rally findet Sola ohnehin, was ihr vorausgeht. Vor Jahresende stossen viele Investoren Verlustpositionen ab, damit diese nicht im Jahresabschluss erscheinen. «Dieser Verkaufsdruck ist häufig unabhängig von den Fundamentaldaten und kann deshalb attraktive Einstiegschancen schaffen.» Als Beispiele nennt er Comet und VAT, deren Aktien trotz Rekordaufträgen deutlich gefallen sind. «Der Markt bewertet derzeit nicht das aktuelle Geschäft, sondern die Angst vor einer langsameren Investitionswelle.» Undifferenziert bei Halbleiterwerten nachzukaufen, empfiehlt er allerdings nicht.
Hasler rät Anlegern, die jüngsten Verwerfungen für eine Überprüfung des Gesamtportfolios zu nutzen: Passt die Positionierung noch zur eigenen Strategie und Risikofähigkeit? Müller wiederum warnt davor den perfekten Einstiegszeitpunkt finden zu wollen. «Time in the market beats timing the market.» Wer verkaufe, verpasse häufig den richtigen Moment für den Wiedereinstieg.
Die Jahresendrally ist damit eher Bonus als Plan. Ein grosser Teil der saisonalen Gewinne ist bereits vorweggenommen. Ob es weiter aufwärtsgeht, hängt davon ab, ob die KI-Unternehmen die hohen Erwartungen erfüllen, wie sich Zinsen und Ölpreise entwickeln und ob die geopolitischen Risiken beherrschbar bleiben. Für den Schweizer Markt könnte gerade die Unsicherheit im Technologiesektor zur Chance werden.