Ob die gewaltigen Investitionen in künstliche Intelligenz tatsächlich die erhofften Gewinne abwerfen, dürfte deshalb entscheidend sein für das weitere Börsengeschehen. Ein wichtiger Gradmesser sind die Quartalszahlen von Nvidia am 17. November. Danach richtet sich der Blick auf die Sitzung der US-Notenbank im Dezember. Die Zinspolitik bleibt ein weiterer entscheidender Faktor: Höhere Zinsen belasten die Bewertungen von Wachstumsunternehmen und machen Aktien gegenüber Anleihen weniger attraktiv. Ein weniger restriktiver Kurs könnte den Börsen dagegen Auftrieb geben.