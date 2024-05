Die Valoren von Roche knüpfen am Freitag an die Vortagesgewinne an. Nach einem Vorstoss auf 237,50 Franken gewinnt der Genussschein aktuell noch 0,9 Prozent auf 237 Franken. Schon am Donnerstag ging das SMI-Schwergewicht nach Studienerfolgen mit einem Wirkstoff gegen Fettleibigkeit um gut drei Prozent aus dem Handel hervor (cash berichtete).