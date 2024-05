Es werde denn auch noch viele Jahre dauern, dieses Medikament bis zur Marktreife zu entwickeln, schränkt etwa Analyst Stefan Schneider von Vontobel ein - auch wenn er die Daten selbst als gut erachtet. Er rechne mit einer Markteinführung frühestens gegen Ende des Jahrzehnts. Gleichzeitig mache es dieses sehr frühe Stadium auch schwer, das Potenzial dieses Medikaments abzuschätzen. Der Markt für Adipositas werde Ende des Jahrzehnts im Vergleich zu heute sehr viel reifer sein. «Laut fiercebiotech.com befindet sich eine robuste Pipeline von 124 Adipositas-Medikamenten in der Entwicklung: 61 in Phase I, 47 in Phase II, acht in Phase III und acht auf dem Markt», so der Experte weiter.