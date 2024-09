Hinsichtlich des Kurs-Gewinn-Verhältnisses wird Unicredit mit einem zehnprozentigen Abschlag zum europäischen Durchschnitt gehandelt. Trotz der Risiken sieht die UBS die anfängliche Aussicht auf die Transaktion positiv, da sie Unicredit die Möglichkeit eröffnet, überschüssiges Kapital in einer Region einzusetzen, in der das Unternehmen bereits tätig ist, und das zu finanziell attraktiven Bedingungen. Die UBS sieht den Kurs von Unicredit bei 52 Euro, was ein Aufwärtspotenzial von 45 Prozent impliziert.