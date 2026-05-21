Es kommt oft vor, dass Leute bei Händlern anrufen und annehmen, sie seien Besitzer einer Münze aus Gondogold. Meistens erweist sich diese Annahme als falsch. Die Leute haben dann eine der Goldmünzen aus den gleichen Jahrgängen wie die Top-Geldstücke vor sich, die aber nicht aus dem einst in Gondo geförderten Edelmetall angefertigt wurden. Von den weniger besonderen Goldmünzen gibt es mehrere hunderttausend Stück.