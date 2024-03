Die US-Klage, die am Donnerstag vor einem Bundesgericht in New Jersey eingereicht wurde, wirft Apple vor, Konkurrenten den Zugang zu Hardware- und Softwarefunktionen seiner beliebten Geräte zu verwehren. Die potenzielle Untersuchung in Europa, die sich auch auf einige Konkurrenten von Apple konzentriert, betrifft die neuen Gebühren und Bedingungen des Unternehmens für App-Store-Entwickler.