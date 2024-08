Nach der Bekanntgabe der Umsatzzahlen war der Aktienkurs um nicht weniger als 17 Prozent in die Tiefe gerasselt. Von Januar bis Juni stieg der Umsatz auf Konzernebene um 5,7 Prozent auf 530 Millionen Franken. In Lokalwährungen resultierte ein Plus von 8,4 Prozent. Damit wurden die Erwartungen der Analysten insbesondere im wichtigsten Markt Deutschland verfehlt.