Dieser Wirkstoff von Zealand Pharma kann in Kombination mit Roches Wirkstoff CT-388 gegen Fettleibigkeit angewendet werden. Zudem kann Roche damit in den Bereich Nieren, Herz-Kreislauf und Stoffwechsel verschiedene Erkrankungsformen besser adressieren und zugleich mit den anderen Anbietern konkurrieren. Roche müsse sein Therapieangebot weiter ausbauen, schrieb Thomas Schneider, Analyst bei Vontobel, in einem Kommentar Anfang März dazu.