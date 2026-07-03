Der Partizipationsschein von Roche legte am Donnerstag knapp 4 Prozent auf 341,50 Franken zu. Das ist der höchste Stand seit Anfang März. Zugleich war es der grösste Tageszuwachs des Titels seit dem 18. November 2025.
Am Freitag nun kommt es beim Titel des Pharmariesen zu Gewinnmitnahmen. Der Partizipationsschein fällt im frühen Handel 0,9 Prozent auf 338,40 Franken.
Auslöser des Kursanstiegs am Donnerstag war die Meldung, dass Roche mit seinem Lungenkrebs-Kandidaten Divarasib einen Forschungserfolg erzielte. In einer zulassungsrelevanten Studie hat der experimentelle Wirkstoff besser abgeschnitten als bereits zugelassene Vergleichspräparate.
Das Medikament verlängerte bei Patienten mit einer bestimmten Genmutation im Lungenkrebs (NSCLC) sowohl das progressionsfreie Überleben als auch das Gesamtüberleben. Laut Roche waren diese Ergebnisse klinisch und statistisch signifikant.
Die Titel von Roche haben durchaus noch Aufholpotenzial. Sie legten in den letzten 52 Wochen um 27 Prozent zu. Das ist weniger verglichen mit einem Anstieg von 30 Prozent bei vergleichbaren Unternehmen in einem Bloomberg-Index. Der Schweizer SMI gewann in derselben Zeit 20 Prozent.
Mit Material von AWP