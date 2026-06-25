Meister deutete jedoch an, dass diese Strategie nicht vollständig aufgegangen sei. «Alles, was ursprünglich positiv prognostiziert wurde, hat sich ins Gegenteil verkehrt», sagte er und fügte hinzu, dass er den Banken keinen Vorwurf mache, diesen Trend gefördert zu haben. «Das ist ein Phänomen der Investmentwelt», erklärte er. «Wenn etwas als besonders attraktiv gilt, ziehen solche Anlagen auch Investoren an, die nicht vollständig zum Risiko-Rendite-Profil passen.»