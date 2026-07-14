Auslöser des Kursanstiegs waren positive Signale aus der Branche. Der britische Personalvermittler Page überraschte mit einem robusten Quartalsbericht und sorgte damit für Rückenwind im gesamten Sektor. Der Bruttogewinn sank im zweiten Quartal lediglich um 0,2 Prozent auf 197,6 Millionen Pfund, nachdem im ersten Quartal noch ein Rückgang von knapp 5 Prozent verzeichnet worden war. Nach mehreren Quartalen mit deutlichen Einbussen wertet der Markt dies als Hinweis darauf, dass sich der Abschwung in der Rekrutierungsbranche allmählich abschwächt.